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Коммерческая недвижимость в Шибеник, Хорватия

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Другое 5 комнат с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка в Шибеник, Хорватия
Другое 5 комнат с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Шибеник, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
ЭКСКЛУЖИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА! Продам к заниэ, распоженноэ в пригороде Шибеника, всего в нес…
€1,35 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
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