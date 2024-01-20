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Особняки в Шибенско-Книнская жупания, Хорватия

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1 объект найдено
Особняк 4 комнаты в Шибеник, Хорватия
Особняк 4 комнаты
Шибеник, Хорватия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
Продается имение, расположенное в тихом месте в окрестностях Шибеника. Дом, площадью 250 м2,…
€950,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
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Параметры недвижимости в Шибенско-Книнская жупания, Хорватия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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