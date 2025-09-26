Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Шибенско-Книнская жупания
  4. Жилая
  5. Дуплекс
  6. Бассейн

Дуплексы с бассейном в Шибенско-Книнской жупания, Хорватия

1 объект найдено
Дуплекс 10 комнат в Рогозница, Хорватия
Дуплекс 10 комнат
Рогозница, Хорватия
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 639 м²
Количество этажей 2
🌟 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВИЛЛА ИМ HERZEN DALMATIENS - ROGOZNICA (STIVAŠNICA) 🌟Роскошное новое здание с…
$1,81 млн
Параметры недвижимости в Шибенско-Книнской жупания, Хорватия

