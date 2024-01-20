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Кафе и рестораны в Шибенско-Книнская жупания, Хорватия

коммерческая недвижимость
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Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 7 комнат в Шибеник, Хорватия
Ресторан, кафе 7 комнат
Шибеник, Хорватия
Число комнат 7
Продается коммерческая недвижимость, расположенная в первом ряду от моря всего в нескольких …
€1,80 млн
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