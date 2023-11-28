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Дома в Сень, Хорватия

1 объект найдено
Дом 18 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document в Сень, Хорватия
Дом 18 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Сень, Хорватия
Комнаты 18
Площадь 602 м²
Количество этажей 2
Newly built building, 6 apartments, garage, parking, view, Senj, 602.39 A residential buildi…
€1,000,000
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