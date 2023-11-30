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Особняки в Ровинь, Хорватия

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1 объект найдено
Особняк 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ровинь, Хорватия
Особняк 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ровинь, Хорватия
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€1,89 млн
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