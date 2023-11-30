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Земельные участки в Ровинь, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки в Ровинь, Хорватия
Земельные участки
Ровинь, Хорватия
Площадь 18 940 м²
Ровинь Продается сельскохозяйственная земля и лес площадью 18 940,00 м2 рядом с лагерем. У…
€800,000
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Земельные участки в Ровинь, Хорватия
Земельные участки
Ровинь, Хорватия
€105,000
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