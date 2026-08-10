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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на море в Приморско-Горанской жупания, Хорватия

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Риека, Хорватия
Квартира 2 спальни
Риека, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
ID CODE: 144-3
$1,161
в месяц
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни в Риека, Хорватия
Квартира 2 спальни
Риека, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
ID CODE: 144-4
$1,045
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Realting.com
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Realting.com
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