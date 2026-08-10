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Кафе и рестораны в Приморско-Горанской жупания, Хорватия

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1 объект найдено
Ресторан, кафе 865 м² в Supetarska Draga, Хорватия
Ресторан, кафе 865 м²
Supetarska Draga, Хорватия
Число комнат 10
Площадь 865 м²
Rab Бизнес здание первого ряда до моря 865 м2 с двором 2245 м2. Он был построен в 1984 год…
$922,776
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