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Жильё в Преко, Хорватия

1 объект найдено
Вилла в Poljana, Хорватия
Вилла
Poljana, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Роскошная вилла в 200 м от моря в Преко, остров Углян в комплексе из нескольких современных …
$2,16 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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