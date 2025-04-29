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Жильё в Poljica Brig, Хорватия

1 объект найдено
Вилла в Grad Nin, Хорватия
Вилла
Grad Nin, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Потрясающая вилла с бассейном, расположенная в тихом месте в очаровательном городке недалеко…
$1,64 млн
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
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Параметры недвижимости в Poljica Brig, Хорватия

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