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Коммерческая недвижимость в Плоче, Хорватия

1 объект найдено
Коммерческое помещение 48 м² в Плоче, Хорватия
Коммерческое помещение 48 м²
Плоче, Хорватия
Площадь 48 м²
Commercial Space with the Possibility of Conversion to Residential, 48.41 m², Ploče Located …
$138,395
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов