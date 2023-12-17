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Жильё в Озаль, Хорватия

1 объект найдено
Дом 5 комнат с Ownership document в Озаль, Хорватия
Дом 5 комнат с Ownership document
Озаль, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 322 м²
Количество этажей 2
House 321 m2 on a plot of 5,244 m2, Ozalj In the idyllic town of Ozalj, located in the Karlo…
€405,000
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