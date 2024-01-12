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Квартиры в Осиецко-Бараньская жупания, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Darda, Хорватия
Квартира 5 комнат
Darda, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 124 м²
Этаж 2/3
I27185 Ул. Хрватске младежи 52
€270,000
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Параметры недвижимости в Осиецко-Бараньская жупания, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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