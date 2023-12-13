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Земельные участки в Opcina Velika Kopanica, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Velika Kopanica, Хорватия
Земельные участки
Velika Kopanica, Хорватия
Площадь 30 561 м²
Продажа земли для коммерческих целей в Великой Копанице На продажу выставлены пять кадастров…
€150,000
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