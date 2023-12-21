Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Коммерческая
  4. Opcina Tar-Vabriga

Коммерческая недвижимость в Opcina Tar-Vabriga, Хорватия

1 объект найдено
Отель с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Тар, Хорватия
Отель с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Тар, Хорватия
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
€7,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Realting.com
Перейти