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Квартиры в Opcina Sucuraj, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Sucuraj, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Sucuraj, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Hvar, Sućuraj two bedroom duplex apartment 65.76 m2 + terrace 6 m2 and parking space 12.5 m2…
€239,000
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Параметры недвижимости в Opcina Sucuraj, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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