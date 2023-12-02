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Квартиры в Opcina Smokvica, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Smokvica, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Smokvica, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Elite apartments for sale, located in a building under construction in a picturesque bay wit…
€536,400
в месяц
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
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Параметры недвижимости в Opcina Smokvica, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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