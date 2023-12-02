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Жильё в Opcina Ruzic, Хорватия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Otavice, Хорватия
Дом 5 комнат
Otavice, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 264 м²
Drniš, Otavice, detached house of 264 m2 on a plot of 4500 m2. The house is located in the …
€160,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Opcina Ruzic, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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