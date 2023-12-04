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Дома в Opcina Pusca, Хорватия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document в Marija Magdalena, Хорватия
Дом 4 комнаты с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Marija Magdalena, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
I26592 Otovačka
€175,000
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Параметры недвижимости в Opcina Pusca, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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