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Дома в Opcina Promina, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document в Puljane, Хорватия
Дом 3 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document
Puljane, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Рядом с КРКА НП, аутентичный каменный дом отдыха с бассейном, 2 спальни Дом имеет жилую площ…
€255,000
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Вилла 5 спален с Spalni в Ljubotic, Хорватия
Вилла 5 спален с Spalni
Ljubotic, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 219 м²
Расположение: Национальный парк Крка Пляж: 1км Аэропорт: 56 км Центр города: 3 км Продуктовы…
€900,000
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Параметры недвижимости в Opcina Promina, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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