Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Земельные участки
  4. Opcina Plaski

Земельные участки в Opcina Plaski, Хорватия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки с bus в Загреб, Хорватия
Земельные участки с bus
Загреб, Хорватия
Площадь 1 663 м²
I21077
€690,371
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки с подведенным электричеством в Pozorac, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством
Pozorac, Хорватия
Площадь 1 388 м²
Участок под застройку с видом на море, 1388 м2, Марина возле Трогира Земельный участок площа…
€205,110
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки с видом на море в Углян, Хорватия
Земельные участки с видом на море
Углян, Хорватия
Площадь 72 648 м²
BUILDING LAND for sale in the tourist zone T2/T3 with the potential of a marina for yachts …
€11,60 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus в Opcina Stupnik, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus
Opcina Stupnik, Хорватия
Площадь 2 270 м²
I25598 Павловичка улица
€90,048
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus в Загреб, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus
Загреб, Хорватия
Площадь 900 м²
I07018
€54,029
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Primosten, Хорватия
Земельные участки
Primosten, Хорватия
Продается земельный участок 4000 м2 с прекрасным панорамным видом, расположенный в тихом мес…
€312,349
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus в Lucko, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus
Lucko, Хорватия
Площадь 600 м²
I24587 Gaj
€57,031
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Postup, Хорватия
Земельные участки
Postup, Хорватия
Площадь 158 155 м²
Сельскохозяйственные угодья с видом на море, 15 га, Оребич, Пелешац Большой участок земли пл…
€950,511
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки с подведенным электричеством, с Fenced в Jelenje, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с Fenced
Jelenje, Хорватия
Площадь 2 188 м²
Земля под застройку, 2188 м2, Еленье, Риека Земля под застройку 2188 м2 находится в Еленье. …
€105,057
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Malo Grablje, Хорватия
Земельные участки
Malo Grablje, Хорватия
Расположение: остров Хвар Размер участка: 101 000м2 Дорожное соединение
€2,02 млн
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Liznjan, Хорватия
Земельные участки
Liznjan, Хорватия
€161
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Медулин, Хорватия
Земельные участки
Медулин, Хорватия
€380
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти