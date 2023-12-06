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Коммерческая недвижимость в Opcina Lastovo, Хорватия

1 объект найдено
Коммерческая 20 спален в Lastovo, Хорватия
Коммерческая 20 спален
Lastovo, Хорватия
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 23
Площадь 2 200 м²
€6,50 млн
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