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Дома в Opcina Kriz, Хорватия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Kriz, Хорватия
Дом 6 комнат
Kriz, Хорватия
Комнаты 6
Площадь 250 м²
Криж, улица ПригорскаяКрасивый отдельно стоящий дом площадью 250 м2, построенный в 1986 году…
€165,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Opcina Kriz, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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