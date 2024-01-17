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Квартиры в Opcina Krasic, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с балконом в Озаль, Хорватия
Квартира 2 комнаты с балконом
Озаль, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 3
I27244 Trg Braće Radić
€79,000
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Параметры недвижимости в Opcina Krasic, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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