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Квартиры в Opcina Jelsa, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Хумац, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Хумац, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
EXCLUSIVE AGENCY SALE! A duplex apartment for sale, located in an old stone house in the hi…
€550,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
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Параметры недвижимости в Opcina Jelsa, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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