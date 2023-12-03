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Жильё в Opcina Jelenje, Хорватия

1 объект найдено
Квартира 1 ванная с Ownership document, с bus в Jelenje, Хорватия
Квартира 1 ванная с Ownership document, с bus
Jelenje, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Квартира, высокая ро бау1 спальня, 42,94 м2, Еленье, район Риека Высотная квартира находится…
€90,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Opcina Jelenje, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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