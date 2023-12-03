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Виллы в Opcina Janjina, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Drace, Хорватия
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Drace, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Продается роскошная вилла расположенная на северной стороне полуострова Пелешац в первом ряд…
€1,85 млн
в месяц
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
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Параметры недвижимости в Opcina Janjina, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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