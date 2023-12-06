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Жильё в Opcina Dvor, Хорватия

1 объект найдено
Дом 2 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document, с хранение в Hrtic, Хорватия
Дом 2 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document, с хранение
Hrtic, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 2
I26633 Hrtić
€124,998
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Параметры недвижимости в Opcina Dvor, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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