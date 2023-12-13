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Коммерческая недвижимость в община Дугополье, Хорватия

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1 объект найдено
ГОСПИТАЛЬ В ДУГОПОЛЬЕ, ХОРВАТИЯ в община Дугополье, Хорватия
ГОСПИТАЛЬ В ДУГОПОЛЬЕ, ХОРВАТИЯ
община Дугополье, Хорватия
Площадь 9 508 м²
В Дугополье, Хорватия продаётся современный госпиталь 9508м2, подвал, цокольный этаж + 7 эта…
€5,00 млн
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