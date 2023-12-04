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Квартиры в Opcina Dubrovacko primorje, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с террасой, с Ownership document в Slano, Хорватия
Квартира 3 комнаты с террасой, с Ownership document
Slano, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 73 м²
Квартира на первом этаже, 3 спальни, 67,29 м2 и терраса 21 м2, побережье Дубровника, Слано н…
€380,000
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Параметры недвижимости в Opcina Dubrovacko primorje, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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