Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Коммерческая
  4. Opcina Bilice
  5. Гостиницы, отели

Отели в Opcina Bilice, Хорватия

Отель В архив
Очистить
1 объект найдено
Отель 13 комнат в Bilice, Хорватия
Отель 13 комнат
Bilice, Хорватия
Число комнат 13
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 814 м²
Скрадин, реновированная гостиница общей площадью 812 м2 на 4 этажах. Полностью отреставриро…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти