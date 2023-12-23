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Квартиры в Омиш, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Омиш, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Омиш, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Omiš, two bedroom apartment of 35.45m2 with a 5m2 balcony on the ground floor of a residenti…
€158,000
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