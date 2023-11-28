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Дома в Огулин, Хорватия

1 объект найдено
Дом 9 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document в Огулин, Хорватия
Дом 9 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document
Огулин, Хорватия
Комнаты 9
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Качественный дом на большой усадьбе, 7 963 м2, Огулин Уникальный дом с полезной площадью 309…
€330,000
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