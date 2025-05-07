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Дома с террасой в Нине, Хорватия

6 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Нин, Хорватия
Дом 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment A1 In a peaceful part …
$420,718
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Дом 2 комнаты в Нин, Хорватия
Дом 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment B1 In a peaceful part …
$420,718
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Дом 2 комнаты в Нин, Хорватия
Дом 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment A2 In a peaceful part …
$420,718
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Дом 2 комнаты в Нин, Хорватия
Дом 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment B4 In a peaceful part …
$437,326
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Дом 2 комнаты в Нин, Хорватия
Дом 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment A3 In a peaceful part …
$437,326
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Дом 2 комнаты в Нин, Хорватия
Дом 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment A4 In a peaceful part …
$437,326
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