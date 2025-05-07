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Отели в Нине, Хорватия

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1 объект найдено
Отель 200 м² в Нин, Хорватия
Отель 200 м²
Нин, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Редкое предложение пляжного туристического дома на продажу в Нине прямо на пляже! Общая площ…
$1,70 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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