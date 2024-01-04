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Дома в Меткович, Хорватия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Меткович, Хорватия
Дом 3 комнаты
Меткович, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
МЕТКОВИЧ, ЦЕНТР, квартира 110,71 м2, на первом этаже дома. Пространство площадью 110,71 м2 д…
€240,000
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