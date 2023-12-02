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Жильё в Меджимурская жупания, Хорватия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Чаковец, Хорватия
Дом 5 комнат
Чаковец, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
www.biliskov.com  ID: 13780 Чаковец, улица Краля Томислава 35 Двухквартирный дом общей пло…
€230,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Меджимурская жупания, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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