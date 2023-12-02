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Земельные участки в Мали-Лошинь, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Мали-Лошинь, Хорватия
Земельные участки
Мали-Лошинь, Хорватия
Площадь 400 000 м²
Остров в северной Адриатике Общая площадь: 400 000 м2. Есть 2 острова для продажи. 1-й остро…
Цена по запросу
в месяц
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