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Дома с видом на море в Мали-Лошини, Хорватия

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1 объект найдено
Дом 9 спален в Мали-Лошинь, Хорватия
Дом 9 спален
Мали-Лошинь, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
ID CODE: 2682
$2,51 млн
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