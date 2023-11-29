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Земельные участки в Макарска, Хорватия

3 объекта найдено
Земельные участки в Макарска, Хорватия
Земельные участки
Макарска, Хорватия
For sale building plot with an area of ​​10,000 m2, located in the suburbs of Makarska in th…
Цена по запросу
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Земельные участки в Макарска, Хорватия
Земельные участки
Макарска, Хорватия
Площадь 2 500 м²
Makarska - земля под застройку, 2500 м2, зона M1 с панорамным видом на центр города Макарска…
€875,000
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Земельные участки в Макарска, Хорватия
Земельные участки
Макарска, Хорватия
Площадь 925 м²
Макарска, Котишина - участок под строительство домаНа склонах Биоково в Котишине находится э…
€231,250
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