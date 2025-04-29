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Дома в Лудбреге, Хорватия

1 объект найдено
Дом 7 комнат в Лудбрег, Хорватия
Дом 7 комнат
Лудбрег, Хорватия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
www.biliskov.com ID: 15145 Лудбрег Отдельный дом под реновацию или снос, общей площадью 230…
$171,000
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