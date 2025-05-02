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Дома с видом на море в Крк, Хорватия

виллы
13
7 объектов найдено
Дом 5 спален в Крк, Хорватия
Дом 5 спален
Крк, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 370 м²
Среди щедрых предложений недвижимости северной Адриатики выделяется одна исключительная роск…
$3,74 млн
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STAN GRAD
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Дом 4 спальни в Крк, Хорватия
Дом 4 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
В предложении недвижимости агентства Stan Grad Immobilien в хорватском Литторале, в районе о…
$2,38 млн
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STAN GRAD
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Дом 7 спален в Крк, Хорватия
Дом 7 спален
Крк, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 433 м²
Количество этажей 2
Из широкого спектра недвижимости, предлагаемой Stan Grad Immobilien, исключительно роскошный…
$1,13 млн
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STAN GRAD
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Дом 11 спален в Крк, Хорватия
Дом 11 спален
Крк, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 425 м²
В предложении нашего агентства, расположенного в супер привлекательном северном Адриатическо…
$1,08 млн
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STAN GRAD
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Дом 3 спальни в Крк, Хорватия
Дом 3 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Среди широкого спектра недвижимости в северной Адриатике, Stan Grad Immobilien предлагает оч…
$962,659
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STAN GRAD
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Дом 4 спальни в Крк, Хорватия
Дом 4 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Среди предложений недвижимости Kvarner в Stan Grad Immobilien, дизайнерская и современная ту…
$1,36 млн
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STAN GRAD
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English, Deutsch, Italiano
Дом 3 спальни в Крк, Хорватия
Дом 3 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
От отличного предложения недвижимости нашего агентства на северной Адриатике выделяется совр…
$1,13 млн
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STAN GRAD
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