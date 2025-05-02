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Квартиры с террасой в Крк, Хорватия

трехкомнатные
6
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Крк, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Крк, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
LUXURY APARTMENT, KRK, MALI KARTEC, NEW BUILDINGA luxury apartment for sale in town Krk at a…
$487,148
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