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Квартиры с видом на море в Крк, Хорватия

трехкомнатные
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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Крк, Хорватия
Квартира 3 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Из предложения нашего агентства превосходной недвижимости в северной Адриатике выделяется со…
$677,269
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Агентство
STAN GRAD
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English, Deutsch, Italiano
Квартира 3 спальни в Крк, Хорватия
Квартира 3 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Среди широкого выбора недвижимости на северной Адриатике, предлагаемого агентством Stan Grad…
$1,06 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
STAN GRAD
Языки общения
English, Deutsch, Italiano
Realting.com
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Realting.com
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