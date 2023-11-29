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Особняки в Крапинско-Загорская жупания, Хорватия

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1 объект найдено
Особняк 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Opcina Tuhelj, Хорватия
Особняк 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Opcina Tuhelj, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! КОММЕРЧЕСКО-ЖИЛОЙ ОБЪЕКТ НА БОЛЬШОМ УЧАСТКЕ Продается трехэта…
€945,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
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Параметры недвижимости в Крапинско-Загорская жупания, Хорватия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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