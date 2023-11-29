Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Коммерческая
  4. Крапинско-Загорская жупания
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Крапинско-Загорская жупания, Хорватия

коммерческая недвижимость
6
Офис В архив
Очистить
1 объект найдено
Офис с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Opcina Tuhelj, Хорватия
Офис с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Opcina Tuhelj, Хорватия
Количество этажей 3
Продается трехэтажный коммерческо-жилой объект, площадью 700 м2, расположенный на большом уч…
€1,35 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Realting.com
Перейти