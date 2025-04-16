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Жильё в Kornati, Хорватия

2 объекта найдено
Вилла в Opcina Murter Kornati, Хорватия
Вилла
Opcina Murter Kornati, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
В очаровательном городе Ражань в настоящее время ведется строительство новой виллы современн…
Цена по запросу
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
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English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Opcina Murter Kornati, Хорватия
Вилла
Opcina Murter Kornati, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Фантастическая ультрасовременная вилла на первой линии моря в районе Ражань! Великолепный со…
$4,58 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
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Параметры недвижимости в Kornati, Хорватия

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