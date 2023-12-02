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Продажа офисных помещений в Копривница, Хорватия

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1 объект найдено
Офис 5 комнат в Копривница, Хорватия
Офис 5 комнат
Копривница, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 128 м²
www.biliskov.com  ID: 13298 Копривница, центр Офисное помещение площадью 128,00 м2 на перв…
€350,000
в месяц
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