Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Жилая
  4. Комижа
  5. Квартиры

Квартиры в Комижа, Хорватия

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с Ownership document, с bus в Комижа, Хорватия
Квартира 2 комнаты с Ownership document, с bus
Комижа, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
I25079 Kustošijanska
€140,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти